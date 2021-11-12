Хесе: "В ПСЖ Мбаппе говорил мне, что перейдет в "Реал"

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Бывший вингер "Реала" и ПСЖ Хесе Родригес выразил уверенность, что нападающий Килиан Мбаппе рано или поздно заключит контракт с мадридским клубом.

"В ПСЖ Мбаппе говорил мне, что перейдёт в "Реал". Не знаю, правда, когда это произойдёт. Сейчас ситуация непростая, и возможны сюрпризы. Тем не менее Мбаппе в конечном итоге станет игроком "Реала", я уверен в этом", - приводит слова Хесе Le 10 Sport.

Контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, и он отказывается его продлевать.

Прошлым летом "Реал" делал несколько предложений по трансферу француза, но все они были отклонены.

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