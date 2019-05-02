Хесе вернётся в ПСЖ

Нападающий Хесе Родригес покинет "Бетис" по окончании текущего сезона, сообщает испанская пресса.

Севильский клуб решил не выкупать 26-летнего футболиста, права на которого принадлежат ПСЖ.

"Бетис" арендовал Хесе 29 января. С тех пор воспитанник "Реала" забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.

ПСЖ купил испанца летом 2016 года за 25 миллионов евро. Игрок уже побывал в трёх арендах.

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