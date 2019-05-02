Хесе вернётся в ПСЖ
Нападающий Хесе Родригес покинет "Бетис" по окончании текущего сезона, сообщает испанская пресса.
Севильский клуб решил не выкупать 26-летнего футболиста, права на которого принадлежат ПСЖ.
"Бетис" арендовал Хесе 29 января. С тех пор воспитанник "Реала" забил 1 гол и сделал 1 ассист в 15 матчах.
ПСЖ купил испанца летом 2016 года за 25 миллионов евро. Игрок уже побывал в трёх арендах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30