Хесе заключил контракт с клубом из Сегунды

"Лас Пальмас" на своём официальном сайте объявил о возвращении нападающего Хесе Родригеса.

Испанский клуб бесплатно подписал 27-летнего футболиста и заключил с ним контракт до завершения этого сезона.

В начале декабря ПСЖ расторг контракт с форвардом, и с тех пор он был свободным агентом.

Воспитанник "Реала" уже выступал за "Лас Пальмас" в сезоне 2016/17 на правах аренды.

Как писали СМИ, Хесе также интересовались "Фенербахче", "Уэска", "Ницца" и "Торино".

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