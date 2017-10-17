Хески: "Коутиньо перейдет в "Барселону"

Теги коутиньоливерпульбарселонаэмиль хески

Хески: "Коутиньо перейдет в "Барселону"Известный в прошлом английский футболист Эмиль Хески высказал свое мнение относительно возможного перехода полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону".

"Я не думаю, что Филипп Коутиньо должен покинуть "Ливерпуль", но я думаю, что он все же уйдет в "Барселону". Любой игрок в Премьер-Лиге может изменить свое мнение, когда он узнает, что "Барселона" или мадридский "Реал" хотят его. Когда эти клубы проявляют интерес, игроки начинают следить за тем, что происходит", - цитирует бывшего футболиста le10sport.

Напомним, "Барселона" вместе с "Ювентусом" и "Манчестер Сити" претендуют на хавбека дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru

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