Хески назвал клуб, которому подошел бы Санчо

Экс-игрок сборной Англии Эмиль Хески заявил, что вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо отлично подошел бы "Ливерпулю".

"Санчо стал бы отличным усилением для "Ливерпуля". Он много забивает и ассистирует. Для любого клуба эта была бы находка", - приводит слова Хески Goal.com.

Контракт Санчо с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 19-летний англичанин провел 14 игр, в которых забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

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