Хески рассказал, почему он плакал после перехода в "Ливерпуль"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески рассказал, что ему нелегко дался переход в мерсисайдский клуб из "Лестара" в 2000 году в возрасте 22 лет.
"Первые полгода я очень скучал по дому. Мне пришлось взять себя в руки и повзрослеть. У меня тогда уже были дети и девушка. А я ложился на пол и плакал. Я спрашивал себя, правильно ли поступил, перейдя в "Ливерпуль". Но на тренировках у меня было все нормально.
В какой-то момент я нашел друзей, занятия, парикмахера. Это было непростое время. Я до сих пор думаю, почему я сразу не пошел погулять с друзьями", - цитирует Хески The Guardian.
Хески выступал за "Ливерпуль" с 2000 по 2004 года. Всего он провел за мерсисайдцев 223 матча во всех турнирах, в которых забил 60 голов и отдал девять результативных передач. В составе клуба он становился обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Лиги, а также по разу Суперкубок Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1