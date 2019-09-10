Хески рассказал, почему он плакал после перехода в "Ливерпуль"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эмиль Хески рассказал, что ему нелегко дался переход в мерсисайдский клуб из "Лестара" в 2000 году в возрасте 22 лет.

"Первые полгода я очень скучал по дому. Мне пришлось взять себя в руки и повзрослеть. У меня тогда уже были дети и девушка. А я ложился на пол и плакал. Я спрашивал себя, правильно ли поступил, перейдя в "Ливерпуль". Но на тренировках у меня было все нормально.

В какой-то момент я нашел друзей, занятия, парикмахера. Это было непростое время. Я до сих пор думаю, почему я сразу не пошел погулять с друзьями", - цитирует Хески The Guardian.

Хески выступал за "Ливерпуль" с 2000 по 2004 года. Всего он провел за мерсисайдцев 223 матча во всех турнирах, в которых забил 60 голов и отдал девять результативных передач. В составе клуба он становился обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Лиги, а также по разу Суперкубок Англии, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

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