Хески: "Теперь преимущество на стороне "Ливерпуля"
Экс-игрок "Ливерпуля" Эмиль Хески рассказал, что думает о чемпионской гонке команды с "Манчестером Сити". Об этом информирует Sky Sports.
"Большинство думало, что "Ливерпуль" забьет в матче с "Фулхэмом" 5-6 голов. Однако они тоже борятся за жизнь. Возможно, они вылетят, но им нужно было показать свою гордость.
"Ливерпуль" поднялся на 1 место и это очень важно в психологическом плане. Раньше им нужно было догонять "Сити", но теперь преимущество на их стороне. "Манчестер Сити" теперь будет выходить на поле, зная, что нужна только победа, а это давление", - сказал Хески.
"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 76 баллов. "Сити" отстает на одно очко.
А еще: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14