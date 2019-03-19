Хески: "Теперь преимущество на стороне "Ливерпуля"

Экс-игрок "Ливерпуля" Эмиль Хески рассказал, что думает о чемпионской гонке команды с "Манчестером Сити". Об этом информирует Sky Sports.



"Большинство думало, что "Ливерпуль" забьет в матче с "Фулхэмом" 5-6 голов. Однако они тоже борятся за жизнь. Возможно, они вылетят, но им нужно было показать свою гордость.



"Ливерпуль" поднялся на 1 место и это очень важно в психологическом плане. Раньше им нужно было догонять "Сити", но теперь преимущество на их стороне. "Манчестер Сити" теперь будет выходить на поле, зная, что нужна только победа, а это давление", - сказал Хески.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, имея в активе 76 баллов. "Сити" отстает на одно очко.

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