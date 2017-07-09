Хесус Навас может перейти в "Ньюкасл"

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Хесус Навас может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" проявляет интерес к испанскому полузащитнику Хесусу Навасу, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб предложил ему контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год. Также хавбеком интересуется его бывший клуб "Севилья".

Напомним, что 31-летний Навас последние четыре сезона выступал за "Манчестер Сити", а теперь является свободным агентом.

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