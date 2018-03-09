Хесус Навас не сыграет с "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Севильи" Хесус Навас не поможет своей команде в ближайших матчах против "Валенсии" и "Манчестер Юнайтед", сообщает официальный сайт андалусийского клуба.

32-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы, из-за которой он не играет уже почти две недели.

Напомним, что "Севилья" сыграет с "Валенсией" 10 марта в рамках 28-го тура Примеры, а спустя три дня сразится на "Олд Траффорд" с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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