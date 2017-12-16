Хесус Навас установил рекорд "Севильи"

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Хесус Навас установил рекорд "Севильи"

Вингер "Севильи" Хесус Навас принял участие в матче 16-го тура испанской Примеры против "Леванте".

Эта игра стала для 32-летнего футболиста 416-й в составе андалусийской команды - это новый клубный рекорд.

Навас превзошёл достижение Пабло Бланко, который сыграл за "Севилью" 415 матчей. | http://soccernews.ru

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