Хесус Навас возвращается в "Севилью"

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Хесус Навас возвращается в "Севилью"

Полузащитник Хесус Навас в ближайшее время перейдет в "Севилью", сообщает AS.

По сведениям издания, клуб согласовал с футболистом условия личного контракта и о его переходе вскоре будет объявлено официально.

Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется андалусийскому клубу бесплатно.

Напомним, что 31-летний Навас ранее выступал за "Севилью" с 2003 по 2013 годы, а затем перешел в "Манчестер Сити", за который играл на протяжении четырех лет.

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