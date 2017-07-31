Хесус Навас возвращается в "Севилью"
Полузащитник Хесус Навас в ближайшее время перейдет в "Севилью", сообщает AS.
По сведениям издания, клуб согласовал с футболистом условия личного контракта и о его переходе вскоре будет объявлено официально.
Хавбек является свободным агентом, поэтому достанется андалусийскому клубу бесплатно.
Напомним, что 31-летний Навас ранее выступал за "Севилью" с 2003 по 2013 годы, а затем перешел в "Манчестер Сити", за который играл на протяжении четырех лет.
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