Хесус Вальехо рассказал, о чём попросил его Зидан

Защитник мадридского "Реала" Хесус Вальехо рассказал, о чём попросил его главный тренер команды Зинедин Зидан.

"Зидан, прежде всего, попросил меня получать наслаждение от футбола. Всем игрокам он советовал быть спокойными и делать свою работу. Очень доволен тем, что нахожусь в рядах этого клуба" - цитирует 20-летнего футболиста AS.

Напомним, что прошлый сезон Вальехо провёл на правах аренды в "Айнтрахте".

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