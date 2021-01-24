Хет-трик Абрахама вывел "Челси" в 1/8 Кубка Англии

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимал "Лутон" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Хозяева одержали уверенную победу 3:1, благодаря хет-трику форварда Тэмми Абрахама. Стоит также отметить, что нападающий хозяев Тимо Вернер вновь не смог отметиться голом. На этот раз немец не забил пенальти.



В 1/8 финала "аристократы" встретятся в "Барнсли".

"Челси" - "Лутон" 3:1 (2:1)

Голы: Абрахам, 11 - 1:0, Абрахам, 17 - 2:0, Кларк, 30 - 2:1, Абрахам, 74 - 3:1

Нереализованный пенальти: Вернер, 86

"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Зума, Маунт (Ковачич, 84), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Зиеш (Хавертц, 77), Гилмор, Абрахам (Жиру, 77), Вернер.