Хет-трик Абрахама вывел "Челси" в 1/8 Кубка Англии
В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" принимал "Лутон" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Хозяева одержали уверенную победу 3:1, благодаря хет-трику форварда Тэмми Абрахама. Стоит также отметить, что нападающий хозяев Тимо Вернер вновь не смог отметиться голом. На этот раз немец не забил пенальти.
В 1/8 финала "аристократы" встретятся в "Барнсли".
"Челси" - "Лутон" 3:1 (2:1)
Голы: Абрахам, 11 - 1:0, Абрахам, 17 - 2:0, Кларк, 30 - 2:1, Абрахам, 74 - 3:1
Нереализованный пенальти: Вернер, 86
"Челси": Аррисабалага, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Зума, Маунт (Ковачич, 84), Пулишич (Хадсон-Одои, 70), Зиеш (Хавертц, 77), Гилмор, Абрахам (Жиру, 77), Вернер.
"Лутон": Слуга, Локьер, Брэдли, Бри (Луа-Луа, 61), Раддок-Мпанзу, Нейсмит (Монкур, 75), Дьюзбери-Холл, Кларк, Корник (Коллинз, 60), Танниклифф (Берри, 61), Ри (Поттс, 46).
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