Хет-трик Абубакара принес "Порту" победу над "Сетубалом"
В матче 14-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде разгромил "Сетубал". Хет-триком отметился Венсан Абубакар, еще два мяча на счету Муссы Мареги. Благодаря этой победе "Порту" вернулся на первое место. "Сетубал" остался на 16-й позиции.
"Сетубал" - "Порту" - 0:5 (0:3)
Голы: Абубакар, 31 - 0:1, Марега, 40 - 0:2, Абубакар, 45+4 (с пенальти) - 0:3, Абубакар, 68 - 0:4, Марега, 82 - 0:5
"Сетубал": Криштиану, Пинту, Фернандеш (Арнольд, 66), Сезар, Пинту, Тейшейра, Бонилья, Подставски (Педроша, 72), Коштинья, Эдинью, Амарал (Родригеш, 81)
"Порту": Жозе Са, Теллес, Рейес, Маркано, Перейра, Рикарду (Андре, 65), Перейра (Соареш, 72), Эррера, Браими (Корона, 46), Марега, Абубакар
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|14
|36
|2
|Спортинг Лиссабон
|14
|36
|3
|Бенфика
|14
|33
|4
|Брага
|13
|28
|5
|Маритиму
|13
|24
|6
|Рио Аве
|14
|23
|7
|Витория Гимарайнш
|13
|20
|8
|Дешпортиво Чавес
|14
|18
|9
|Боавишта
|14
|17
|10
|Белененсиш
|14
|17
|11
|Портимоненсе
|14
|16
|12
|КД Тондела
|14
|15
|13
|Дешпортиво Авеш
|14
|13
|14
|Пасуш де Феррейра
|14
|13
|15
|Фейренсе
|13
|11
|16
|Витория Сетубал
|14
|10
|17
|Морейренсе ФК
|14
|8
|18
|Эшторил
|14
|8