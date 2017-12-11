Хет-трик Абубакара принес "Порту" победу над "Сетубалом"

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Хет-трик Абубакара принес "Порту" победу над "Сетубалом"

В матче 14-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде разгромил "Сетубал". Хет-триком отметился Венсан Абубакар, еще два мяча на счету Муссы Мареги. Благодаря этой победе "Порту" вернулся на первое место. "Сетубал" остался на 16-й позиции.

"Сетубал" - "Порту" - 0:5 (0:3)
Голы: Абубакар, 31 - 0:1, Марега, 40 - 0:2, Абубакар, 45+4 (с пенальти) - 0:3, Абубакар, 68 - 0:4, Марега, 82 - 0:5

"Сетубал": Криштиану, Пинту, Фернандеш (Арнольд, 66), Сезар, Пинту, Тейшейра, Бонилья, Подставски (Педроша, 72), Коштинья, Эдинью, Амарал (Родригеш, 81)

"Порту": Жозе Са, Теллес, Рейес, Маркано, Перейра, Рикарду (Андре, 65), Перейра (Соареш, 72), Эррера, Браими (Корона, 46), Марега, Абубакар

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