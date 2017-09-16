Хет-трик Агуэро и уничтожение "шмелей": "Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд"
В пятом туре английской Премьер Лиги "Манчестер Сити" пожаловал в гости к "Уотфорду". Обе команды располагались в верхней части турнирной таблицы, и если от "горожан" все ожидали закрепления в лидирующей группе, то "шмелям" пророчили исключительно падение. Одно изменение произвел Гвардиола по сравнению с выигранным матчем Лиги Чемпионов против "Фейенорда": вместо Бернарду Силвы на поле вышел Рахим Стерлинг.
С первых минут принялся "Сити" проверять на прочность оборону "Уотфорда", пытаясь действовать по большей части через фланги, однако хозяева хорошо защищались и не допускали опасности у своих ворот. "Горожане" постепенно увеличивали свое давление, было видно, что подопечные Гвардиолы намерены еще в первом тайме обеспечить себе комфортный задел. Однако с течением времени ничего не менялось: гости пытались взломать оборону "шмелей", те же спокойно оборонялись.
Ближе к концовке тайма "Манчестер Сити" неожиданно забил со стандарта: Де Брюйне с левого фланга исполнил сильную подачу в центр штрафной "Уотфорда", Агуэро сыграл на опережение и пробил в угол ворот Гомеса – 0:1 в пользу гостей. Не прошло и пяти минут, как аргентинец оформил дубль: Жезус обыграл защитника на левом фланге, продвинулся дальше и отпасовал к лицевой на Силву, испанец прострелил во вратарскую, а Агуэро замкнул – 0:2.
А еще через семь минут манчестерцы добили немного растерявшегося соперника: после перехвата в центре поля получил мяч Серхио Агуэро и, немного продвинувшись к штрафной, отдал аргентинец проникающий пас на Жезуса, который выскочил один на один с голкипером и переправил сферу в дальний угол – 0:3.
Второй тайм активнее начали хозяева, им даже удалось провести акцентированную атаку, однако после удара Каррильо из пределов штрафной мяч разминулся со створом. "Горожане" также не отсиживались в обороне, пытаясь отвечать своими вылазками. За полчаса до конца матча в одной из атак "Сити" Давид Сильва выполнил идеальный навес с левого фланга в центр штрафной "Уотфорда", а подключившийся Отаменди вколотил мяч в сетку – 0:4.
За двадцать минут до конца матча "Уотфорд" имел шанс размочить счет: после подачи углового Ришарлисон сделал хорошую скидку на дальнюю штангу, где с нескольких метров пробивал Капу, однако мяч пролетел над крестовиной. Вскоре "Сити" ответил: Агуэро получил пас от Уокера перед штрафной, пошел аргентинец в одиночку на всю оборону "шмелей", обыграл троих защитников и катнул мяч мимо Гомеса в дальний угол – 0:5. На последних минутах основного времени судья назначил пенальти в ворота хозяев – сбили в штрафной Стерлинга. Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый, поставив точку в матче.
"Уотфорд" – "Манчестер Сити" – 0:6
Голы: Агуэро, 27 – 0:1, Агуэро, 31 – 0:2, Жезус, 38 – 0:3, Отаменди, 64 – 0:4, Агуэро, 81 – 0:5, Стерлинг, 89, с пенальти - 0:6.
"Уотфорд": Гомес, Кабаселе, Холебас, Янмат, Мариаппа, Чалоба (Капу, 70), Клеверли (Перейра, 65), Каррильо, Дукуре, Ришарлисон, Грэй (Дини, 74).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Отаменди, Менди, Уокер, Стоунз, Де Брюйне (Гюндоган, 66), Фернандиньо, Сильва (Сане, 78), Стерлинг, Жезус (Силва, 65), Агуэро.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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