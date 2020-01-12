Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"
"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 22-го тура чемпионата Англии.
В составе гостей хет-трик оформил Серхио Агуэро, дублем отметился форвард Рияд Махрез, еще один гол на счету нападающего Габриэла Жезуса.
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:6 (0:4)
Голы: Марез, 18 - 0:1, Марез, 24 - 0:2, Агуэро, 28 - 0:3, Габриэл Жезус, 45 - 0:4, Агуэро, 57 - 0:5, Агуэро, 81 - 0:6, Эль-Гази, 90 (пенальти) - 1:6.
"Астон Вилла": Нюланд, Аль-Мухаммади, Мингз, Хоз, Тэйлор, Хурихэйн (Трезеге, 71), Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Эль-Гази, Дуглас Луис (Накамба, 65), Грилиш, Конса.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Стоунз, де Брюйне (Фоден, 63), Родри Эрнандес (Гюндоган, 71), Сильва, Фернандиньо (Отаменди, 63), Марез, Агуэро, Габриэл Жезус.
"Сити" с 47 баллами занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ. У "Астон Виллы" 21 балл и 18 позиция.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|22
|47
|3
|Лестер Сити
|22
|45
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14