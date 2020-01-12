Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу"

Теги манчестер ситиастон вилла

Хет-трик Агуэро помог "Манчестер Сити" разгромить в гостях "Астон Виллу""Манчестер Сити" на выезде разгромил "Астон Виллу" в матче 22-го тура чемпионата Англии. 

В составе гостей хет-трик оформил Серхио Агуэро, дублем отметился форвард Рияд Махрез, еще один гол на счету нападающего Габриэла Жезуса.

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" - 1:6 (0:4)

Голы: Марез, 18 - 0:1, Марез, 24 - 0:2, Агуэро, 28 - 0:3, Габриэл Жезус, 45 - 0:4, Агуэро, 57 - 0:5, Агуэро, 81 - 0:6, Эль-Гази, 90 (пенальти) - 1:6.

"Астон Вилла": Нюланд, Аль-Мухаммади, Мингз, Хоз, Тэйлор, Хурихэйн (Трезеге, 71), Дринкуотер (Лэнсбери, 79), Эль-Гази, Дуглас Луис (Накамба, 65), Грилиш, Конса.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Менди, Жоау Канселу, Стоунз, де Брюйне (Фоден, 63), Родри Эрнандес (Гюндоган, 71), Сильва, Фернандиньо (Отаменди, 63), Марез, Агуэро, Габриэл Жезус.

"Сити" с 47 баллами занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ. У "Астон Виллы" 21 балл и 18 позиция.

Не пропустите: ПСЖ расстанется с Курзавой| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров

Агуэро стал лучшим бомбардиром АПЛ среди легионеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
Полная таблица

топ-5 тегов