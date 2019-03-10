Хет-трик Бен-Йеддера принес "Севилье" крупную победу над "Реалом Сосьедад"
В матче 27-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле разгромила "Реал Сосьедад" со счетом 5:2. Хет-триком в стане севильцев отметился Виссам Бен-Йеддер. У гостей своеобразный хет-трик сделал Ойер Ойарсабаль, который отметился автоголом и двумя голами в ворота соперника.
"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (1:1)
Голы: Сарабия, 25 - 1:0, Ойарсабаль, 28 - 1:1, Бен-Йеддер, 48 - 2:1, Бен-Йеддер, 58 - 3:1, Бен-Йеддер, 61 - 4:1, Ойарсабаль, 69 (автогол) - 5:1, Ойарсабаль, 77 (с пенальти) - 5:2
"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гомес, Банега (Сальватьерра, 75), Меса, Навас, Сарабия, Промес, Мунир (Андре Силва, 71), Бен-Йеддер (Гоналон, 73).
"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа (Элустондо, 31), Морено, Навас, Тео, Субельдия, Пардо (Сурутуса, 57), Ойарсабаль, Мерино, Хуанми (Янузай, 70), Сандро Рамирес.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Бетис
|27
|39
|7
|Севилья
|26
|37
|8
|Валенсия
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|27
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|27
|22