Хет-трик Бен-Йеддера принес "Севилье" крупную победу над "Реалом Сосьедад"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Севилья" на своем поле разгромила "Реал Сосьедад" со счетом 5:2. Хет-триком в стане севильцев отметился Виссам Бен-Йеддер. У гостей своеобразный хет-трик сделал Ойер Ойарсабаль, который отметился автоголом и двумя голами в ворота соперника.

"Севилья" – "Реал Сосьедад" - 5:2 (1:1)

Голы: Сарабия, 25 - 1:0, Ойарсабаль, 28 - 1:1, Бен-Йеддер, 48 - 2:1, Бен-Йеддер, 58 - 3:1, Бен-Йеддер, 61 - 4:1, Ойарсабаль, 69 (автогол) - 5:1, Ойарсабаль, 77 (с пенальти) - 5:2

"Севилья": Сориано, Каррису, Меркадо, Гомес, Банега (Сальватьерра, 75), Меса, Навас, Сарабия, Промес, Мунир (Андре Силва, 71), Бен-Йеддер (Гоналон, 73).

"Реал Сосьедад": Рульи, Сальдуа (Элустондо, 31), Морено, Навас, Тео, Субельдия, Пардо (Сурутуса, 57), Ойарсабаль, Мерино, Хуанми (Янузай, 70), Сандро Рамирес.

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