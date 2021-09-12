Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту"

Фото: твиттер "Реала"

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги "Реал" крупно обыграл "Сельту".

Благодаря победе "Реал" вырвался на первое место в чемпионате, догнав по очкам "Валенсию" и "Атлетико".

"Реал" - "Сельта" 5:2

Голы: Санти Мина, 4 - 0:1, Бензема, 24 - 1:1, Серви, 31 - 1:2, Бензема, 46 - 2:2, Винисиус Жуниор, 54 - 3:2, Камавинга, 72 - 4:2, Бензема (пен), 87 - 5:2

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89), Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Бензема, Азар (Камавинга, 66), Винисиус Жуниор (Родриго, 89).

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Мендес (Солари, 52), Серви (Нолито, 63), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 63).

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