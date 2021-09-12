Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту"
Фото: твиттер "Реала"
В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги "Реал" крупно обыграл "Сельту".
Благодаря победе "Реал" вырвался на первое место в чемпионате, догнав по очкам "Валенсию" и "Атлетико".
"Реал" - "Сельта" 5:2
Голы: Санти Мина, 4 - 0:1, Бензема, 24 - 1:1, Серви, 31 - 1:2, Бензема, 46 - 2:2, Винисиус Жуниор, 54 - 3:2, Камавинга, 72 - 4:2, Бензема (пен), 87 - 5:2
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Мигель Гутьеррес (Марсело, 89), Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Бензема, Азар (Камавинга, 66), Винисиус Жуниор (Родриго, 89).
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Мурильо (Айду, 89), Галан, Денис Суарес, Тапия (Бельтран, 46), Мендес (Солари, 52), Серви (Нолито, 63), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 63).
Читайте также: "Атлетико" на 99-й минуте вырвал победу в Барселоне. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Победы ПСЖ и "Лиона", осечки "Лилля" и "Монако": результаты 5-го тура Лиги 1
-
Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги
-
"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
-
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 сентября
-
Победы ПСЖ и "Лиона", осечки "Лилля" и "Монако": результаты 5-го тура Лиги 1
-
Витория поблагодарил болельщиков "Спартака" после победы над "Химками"
-
"Лион" победил "Страсбур" в матче Лиги 1
-
Хет-трик Бензема помог "Реалу" разгромить "Сельту"
-
"Рома" Моуринью обыграла "Сассуоло" и возглавила Серию А
-
Тренер "Лацио" Сарри получил красную карточку из-за конфликта с игроком "Милана"
-
Ибрагимович показал фото своего колена после операции
-
Лапорта ответил на высказывания Тебаса
-
Клопп прокомментировал травму Эллиота
-
Разгром от "Баварии", лидерство "Вольфсбурга" и голевая феерия в Леверкузене: результаты 4-го тура Бундеслиги
-
Агент хавбека "Бенфики" высказался об интересе со стороны "Ростова"
-
Полузащитник "Ливерпуля" Эллиотт получил серьезное повреждение
-
Ибрагимович стал рекордсменом Серии А
-
"Реал Сосьедад" обыграл "Кадис"
-
"Милан" победил "Лацио" и возглавил Серию А
-
"Динамо" неожиданно проиграло "Нижнему Новгороду"
-
Экс-игрок "Реала" сделал выбор между Мбаппе и Холандом
-
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Лидсом"
-
Тилеманс отреагировал на интерес со стороны "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14