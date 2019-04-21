Хет-трик Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетиком"

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" победил "Атлетик" со счетом 3:0. Победу королевскому клубу принес французский форвард Карим Бензема, который оформил хет-трик.

Несмотря на победу "Реал" остался на третьем месте в турнирной таблице Примеры. "Атлетик" по-прежнему занимает седьмую позицию.

"Реал" Мадрид – "Атлетик" Бильбао - 3:0 (0:0)

Голы: Бензема, 47 - 1:0, Бензема, 76 - 2:0, Бензема, 90+1 - 3:0

"Реал": Навас, Карвахаль, Вальехо, Варан, Марсело, Модрич, Кроос (Иско, 70), Асенсио, Каземиро, Васкес (Бэйл, 70), Бензема.

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