Хет-трик Бэйла помог "Тоттенхэму" разгромить "Шеффилд"

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Хет-трик Бэйла помог "Тоттенхэму" разгромить "Шеффилд"Фото: Eurosport

В рамках 34-го тура АПЛ "Тоттенхэм" разгромил "Шеффилд".

Благодаря победе "шпоры" вышли на пятое место, которе выводит их в Лигу Европы.

"Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 4:0

Голы: Бэйл, 36 - 1:0, Бэйл, 61 - 2:0, Бэйл, 69 - 3:0, Сон Хын Мин, 77 - 4:0

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Регилон, Дайер, Ло Чельсо (Уинкс, 70), Алли (Ламела, 78), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бэйл (Бергвейн, 75), Кейн.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Башем, Богл (Берге, 46), Норвуд, Флек, Осборн, Иган, Брюстер (Берк, 46), Макголдрик (Муссе, 83).

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