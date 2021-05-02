Хет-трик Бэйла помог "Тоттенхэму" разгромить "Шеффилд"
Фото: Eurosport
В рамках 34-го тура АПЛ "Тоттенхэм" разгромил "Шеффилд".
Благодаря победе "шпоры" вышли на пятое место, которе выводит их в Лигу Европы.
"Тоттенхэм" - "Шеффилд Юнайтед" 4:0
Голы: Бэйл, 36 - 1:0, Бэйл, 61 - 2:0, Бэйл, 69 - 3:0, Сон Хын Мин, 77 - 4:0
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Алдервейрелд, Регилон, Дайер, Ло Чельсо (Уинкс, 70), Алли (Ламела, 78), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бэйл (Бергвейн, 75), Кейн.
"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Стивенс, Болдок, Башем, Богл (Берге, 46), Норвуд, Флек, Осборн, Иган, Брюстер (Берк, 46), Макголдрик (Муссе, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18