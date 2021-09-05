Хет-трик Бэйла принес Уэльсу важную победу в отборе ЧМ-2022

Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Уэльс на выезде обыграл Беларусь со счетом 3:2.

Победу валлийцам принес хет-трик Гарета Бэйла, в составе беларусов отличились Виталий Лисакович и Павел Седько.

Уэльс, набрав шесть очков, занимает третье место в группе Е. Беларусь с тремя очками осталась на 4-й позиции.

Беларусь – Уэльс - 2:3 (2:1)

Голы: Бэйл, 5 (с пенальти) - 0:1, Лисакович, 29 (с пенальти) - 1:1, Седько, 30 - 2:1, Бэйл, 69 (с пенальти) - 2:2, Бэйл, 90+4 - 2:3

Беларусь: Черник, Золотов, Швецов, Сачивко, Бегунов (Шевченко, 78), Быков, Эбонг (Подстрелов, 73), Климович, Седько (Юзепчук, 73), Хадаркевич, Лисакович (Скавыш, 90).

Уэльс: Уорд, Дэвис, Гантер, Лоуренс, Мифем, Джонсон (Уильямс, 63), Колуилл (Харрис, 57), Джеймс, Аллен, Бэйл, Моррелл.

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