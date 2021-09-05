Хет-трик Бэйла принес Уэльсу важную победу в отборе ЧМ-2022
Фото: твиттер сборной Уэльса/Автор неизвестен
В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Уэльс на выезде обыграл Беларусь со счетом 3:2.
Победу валлийцам принес хет-трик Гарета Бэйла, в составе беларусов отличились Виталий Лисакович и Павел Седько.
Уэльс, набрав шесть очков, занимает третье место в группе Е. Беларусь с тремя очками осталась на 4-й позиции.
Беларусь – Уэльс - 2:3 (2:1)
Голы: Бэйл, 5 (с пенальти) - 0:1, Лисакович, 29 (с пенальти) - 1:1, Седько, 30 - 2:1, Бэйл, 69 (с пенальти) - 2:2, Бэйл, 90+4 - 2:3
Беларусь: Черник, Золотов, Швецов, Сачивко, Бегунов (Шевченко, 78), Быков, Эбонг (Подстрелов, 73), Климович, Седько (Юзепчук, 73), Хадаркевич, Лисакович (Скавыш, 90).
Уэльс: Уорд, Дэвис, Гантер, Лоуренс, Мифем, Джонсон (Уильямс, 63), Колуилл (Харрис, 57), Джеймс, Аллен, Бэйл, Моррелл.
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|3
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|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
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|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
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|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
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|3
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|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
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|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
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|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3