Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов
В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Спакенбург" со счетом 7:0 и вышел в четвертьфинал. Победу амстердамскому клубу принесли хет-трик Сима де Йонга, дубль Лассины Траоре и голы Душана Тадича и Начи Унувара.
"Аякс" - "Спакенбург" - 7:0 (3:0)
Голы: де Йонг, 18 - 1:0, де Йонг, 42 - 2:0, де Йонг, 44 - 3:0, Траоре, 49 - 4:0, Траоре, 52 - 5:0, Тадич, 55 - 6:0, Унувар, 86 (с пенальти) - 7:0
"Аякс": Варела, Дест, Альварес, Мартинес, Тальяфико, Марин, де Йонг (Унувар, 75), Эйтинг, Бабел (Эккеленкамп, 61), Тадич (Хунтелар, 60), Траоре
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23