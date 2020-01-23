Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов

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Хет-трик де Йонга принес "Аяксу" крупную победу в Кубке Нидерландов

В матче 1/8 финала Кубка Нидерландов "Аякс" на своем поле разгромил "Спакенбург" со счетом 7:0 и вышел в четвертьфинал. Победу амстердамскому клубу принесли хет-трик Сима де Йонга, дубль Лассины Траоре и голы Душана Тадича и Начи Унувара.

"Аякс" - "Спакенбург" - 7:0 (3:0)
Голы: де Йонг, 18 - 1:0, де Йонг, 42 - 2:0, де Йонг, 44 - 3:0, Траоре, 49 - 4:0, Траоре, 52 - 5:0, Тадич, 55 - 6:0, Унувар, 86 (с пенальти) - 7:0

"Аякс": Варела, Дест, Альварес, Мартинес, Тальяфико, Марин, де Йонг (Унувар, 75), Эйтинг, Бабел (Эккеленкамп, 61), Тадич (Хунтелар, 60), Траоре

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