Хет-трик Депая принес "Лиону" разгромную гостевую победу над "Труа"

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Хет-трик Депая принес "Лиону" разгромную гостевую победу над "Труа"В матче 10-го тура французской Лиги 1 "Лион" на выезде одержал разгромную победу над "Труа".

"Труа" - "Лион" - 0:5

Голы: Траоре, 21 - 0:1, Депай, 49 - 0:2, Депай, 66 - 0:3, Депай, 70 - 0:4 (пенальти), Диас, 90 - 0:5.

"Лион": Лопеш, Рафаэль, Марсело, Морель, Маркал, Тузар (Ферри, 72), Ндомбеле, Ауар (Маолида, 79), Траоре (Корне, 72), Диас, Депай.

Напомним, ранее "Страсбур" обыграл "Ниццу". | soccernews.ru

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