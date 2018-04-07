Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"

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Хет-трик Дибалы помогает "Ювентусу" одержать тяжелую победу над "Беневенто"

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Ювентус" обыграл "Беневенто".

"Беневенто" – "Ювентус" 2:4

Голы: Дибала, 16 - 0:1, Диабате, 24 - 1:1, Дибала (пен), 45 - 1:2, Диабате, 51 - 2:2, Дибала (пен), 74 - 2:3, Дуглас Коста, 82 - 2:4

"Беневенто": Пуджони, Гимсити, Венути, Санья, Тошка, Виола, Сандро (Дель Пинто, 81), Гильерме, Джуричич, Диабате (Йеммелло, 70), Бриньола (Катальди, 62).

"Ювентус": Шченсны, Бенатия, Алекс Сандро, Лихтштайнер, Ругани, Куадрадо (Дуглас Коста, 58), Маркизио (Игуаин, 63), Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич (Хедира, 78).

Предупреждение: Манджукич (37). | http://soccernews.ru

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