Хет-трик Фернандеша против дубля Балотелли: великолепный камбэк "Локомотива" в Ницце

Московский "Локомотив" в рамках 1/16 финала Лиги Европы ожидал очень непростой выезд во французскую Ниццу, где "орлята" Люсьена Фавра рассчитывали создать приличный задел перед ответной встречей. Сам главный тренер поведал о том, что у "железнодорожников" очень крепкая команда, однако слабые места у подопечных Семина также есть.

Были определенные опасения за готовность "Локомотива" к игре "Стад-де-Нис", ведь последний официальный матч "паровозов" состоялся более 2-х месяцев назад. Повышенное внимание в составе хозяев привлекал итальянец Марио Балотелли, демонстрирующий в текущем сезоне очень приличную результативность. Лучший футболист "Локо" в на данный момент, в лице Джефферсона Фарфана, начал матч со скамейки запасных.

Уже на 4-й минуте "гимнасты" сумели открыть счет усилиями одиозного итальянца: Сент-Максимен принял мяч в штрафной, воспользовавшись ошибкой Виталия Денисова, и отпасовал Марио Балотелли, который отправил сферу в дальний угол – 1:0.

Немного сдержав последовавший кураж хозяев, "железнодорожники" перешли в наступление, хоть и чувствовалась немало осторожности в их действиях. Атакам "Локо" не хватало изобретательности или, хотя бы, скорости. "Гимнасты" отвечали контрвыпадами, и практически каждый из них заканчивался ударом по воротам.

И на исходе получаса в одной из вылазок хозяев Ле-Мелу получил пас в чужой штрафной и уже наверняка пробивал по воротам Гильерме, но на пути мяча стал Пейчинович, точнее его рука. Судья назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Супер Марио – 2:0.

Очень тяжело приходилось гостям в концовке тайма – совсем не ладилась у них игра вблизи чужих владений, в то время как футболисты "Ниццы" постоянно создавали остроту своими контратаками. В одной из них Плеа мог отправлять в нокаут московскую команду, но его выстрел метров с 12-ти по центру штрафной пришелся выше ворот.

И все же "Локомотив" получил шанс исправить ситуацию в концовке первой половины, когда Сарр сфолил в своей штрафной на Алексее Миранчуке, а рефери указал на точку. К мячу подошел Мануэл Фернандеш и спокойно переиграл голкипера хозяев Бенитеса – 2:1.

Сразу три замены произвели наставники команд в перерыве, и самой ожидаемой из них стал выход на поле перуанца Фарфана. Второй тайм начался с игры на встречных курсах, однако вскоре подопечные Фавра отошли на свою половину, привычно продолжив действовать вторым номером. Впрочем, у "Локомотива" впереди мало что получалось, команда сваливалась лишь на верховые забросы в штрафную хозяев.

На исходе получаса шанс сравнять счет получил Рыбус после проникающей передачи Фернандеша, но с ударом поляка Бенитес справился. "Гимнасты" ответили опаснейшим выстрелом Балотелли с линии штрафной, который потащил уже голкипер "Локомотива".

Заигралась "Ницца" в атаке и пропустила выход практически один на один с голкипером Ари: бразильца всеми силами не пускал к воротам защитник хозяев Коли, за что и был удален с поля, а в ворота "орлят" рефери назначил опасный штрафной. Исполнять стандарт взялся Фернандеш, и сделал он это просто великолепно перебросив стенку и отправив сферу точно в левый от себя угол – 2:2.

Конкретно взялся за дело "Локомотив", и уже оборона "Ниццы" трещала по швам практически при каждой атаке гостевой команды. И все это вылилось в заслуженный третий гол москвичей: в борьбе с защитником мяч от руки Миранчука достался Фернандешу, который оформил хет-трик в матче – 2:3.

Сил на то, чтобы отыграться, у "гимнастов" уже не оставалось – все-таки в меньшинстве играли подопечные Фавра. "Паровозы" также не форсировали события, действуя, в первую очередь, на результат. Спокойно довели "железнодорожники" до победы этот очень неспокойный матч. Камбэк "Локо" должен стать примером для всех российских клубов, многие из которых уже бросили бы играть после двух пропущенных мячей, а "паровозы" взяли, да и переписали историю.

"Ницца" – "Локомотив" – 2:3

Голы: Балотелли, 4 – 1:0, Балотелли, с пенальти, 29 – 2:0, Фернандеш, с пенальти, 45 – 2:1, Фернандеш, 69 – 2:2, Фернандеш, 77 – 2:3.

Удаление: Коли, 67

"Ницца": Бенитес, Марлон (Бюрне, 46), Данте, Сарр, Коли, Ле-Мелу, Сипрьен, Сери, Сент-Максимен, Плеа (Тамез, 70), Балотелли.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Виталий Денисов (Рыбус, 46), Игорь Денисов, Коломейцев (Фарфан, 46), Миранчук Антон, Фернандеш, Миранчук Алексей, Ари (Эдер, 71).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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