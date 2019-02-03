Хет-трик Финнбогасона позволил "Аугсбургу" разгромить "Майнц"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" в родных стенах одержал крупную победу над "Майнцем" со счётом 3:0. Все голы в этом матче забил исландский нападающий Альфред Финнбогасон, отличившийся на 8-й, 34-й и 54-й минутах встречи. Два из трёх мячей он записал в свой актив, реализовав пенальти.

"Аугсбург" – "Майнц" - 3:0

Голы: Финнбогасон, 8 (пенальти) - 1:0, Финнбогасон, 34 (пенальти) - 2:0, Финнбогасон, 54 - 3:0.

"Аугсбург": Кобель, Хан, Данзо, Стафилидис, Хедира, Шмид, Грегорич, Моравек (Оксфорд, 88), Чжи Дон Вон (Ку Чжа Чхоль, 68), Байер, Финнбогасон (Кордова, 76).

"Майнц": Мюллер, Ниакате, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Гбамен, Латца (Максим, 44), Боэтиюс, Баку (Онисиво, 73), Квайсон, Матета (Уджа, 58).

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