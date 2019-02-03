Хет-трик Финнбогасона позволил "Аугсбургу" разгромить "Майнц"
В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Аугсбург" в родных стенах одержал крупную победу над "Майнцем" со счётом 3:0. Все голы в этом матче забил исландский нападающий Альфред Финнбогасон, отличившийся на 8-й, 34-й и 54-й минутах встречи. Два из трёх мячей он записал в свой актив, реализовав пенальти.
"Аугсбург" – "Майнц" - 3:0
Голы: Финнбогасон, 8 (пенальти) - 1:0, Финнбогасон, 34 (пенальти) - 2:0, Финнбогасон, 54 - 3:0.
"Аугсбург": Кобель, Хан, Данзо, Стафилидис, Хедира, Шмид, Грегорич, Моравек (Оксфорд, 88), Чжи Дон Вон (Ку Чжа Чхоль, 68), Байер, Финнбогасон (Кордова, 76).
"Майнц": Мюллер, Ниакате, Аарон Мартин, Бросински, Хак, Гбамен, Латца (Максим, 44), Боэтиюс, Баку (Онисиво, 73), Квайсон, Матета (Уджа, 58).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|19
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|14
|Фрайбург
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11