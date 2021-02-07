Хет-трик Головина принес "Монако" победу в матче Лиги 1
В матче 24-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Ним" со счетом 4:3. Победу монегаскам принес хет-трик Александра Головина и Кевина Фолланда. В составе хозяев отличились Люка До, Зинедин Ферхат и Никлас Элиассон.
"Монако", набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним" (15) - на последнем, 20-м месте.
"Ним" – "Монако" - 3:4 (2:2)
Голы: Головин, 3 - 0:1, Головин, 12 - 0:2, До, 23 - 1:2, Ферхат, 32 - 2:2, Головин, 62 - 2:3, Фолланд, 77 - 3:3, Элиассон, 81 - 3:4
"Ним": Рене, Мелинг, Алакуш, Бриансон, Мигель, До, Ферхат, Кубас (Фомба, 72), Бенрау, Коне (Ру, 66), Рипар (Элиассон, 72).
"Монако": Лекомт, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре (Кайо Энрике, 64), Сидибе, Фофана (Фабрегас, 56), Тчуамени, Диоп (Диатта, 46), Головин, Бен-Йеддер (Йоветич, 56), Фолланд.
Не пропустите: "Монако" ярко отреагировал на дубль Головина в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13