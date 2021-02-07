Хет-трик Головина принес "Монако" победу в матче Лиги 1

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Хет-трик Головина принес "Монако" победу в матче Лиги 1

В матче 24-го тура чемпионата Франции "Монако" на выезде обыграл "Ним" со счетом 4:3. Победу монегаскам принес хет-трик Александра Головина и Кевина Фолланда. В составе хозяев отличились Люка До, Зинедин Ферхат и Никлас Элиассон.

"Монако", набрав 48 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним" (15) - на последнем, 20-м месте.

"Ним" – "Монако" - 3:4 (2:2)
Голы: Головин, 3 - 0:1, Головин, 12 - 0:2, До, 23 - 1:2, Ферхат, 32 - 2:2, Головин, 62 - 2:3, Фолланд, 77 - 3:3, Элиассон, 81 - 3:4

"Ним": Рене, Мелинг, Алакуш, Бриансон, Мигель, До, Ферхат, Кубас (Фомба, 72), Бенрау, Коне (Ру, 66), Рипар (Элиассон, 72).

"Монако": Лекомт, Бадиашиле, Марипан, Балло-Туре (Кайо Энрике, 64), Сидибе, Фофана (Фабрегас, 56), Тчуамени, Диоп (Диатта, 46), Головин, Бен-Йеддер (Йоветич, 56), Фолланд.

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