Хет-трик Хофманна принес гладбахской "Боруссии" победу в матче Бундеслиги

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Хет-трик Хофманна принес гладбахской "Боруссии" победу в матче Бундеслиги

В матче девятого тура чемпионата Германии менхенгладбахская "Боруссия" на своем поле разгромила "Майнц" со счетом 4:0. Хет-триком в этой встрече отметился Йонас Хофманн, еще один гол на счету Торгана Азара. Благодаря этой победе "Боруссия" с 17 очками вышла на второе место в Бундеслиге, "Майнц" остался на 12-й позиции.

"Боруссия" Мх – "Майнц" - 4:0 (1:0)
Голы: Хофманн, 21 - 1:0, Хофманн, 53 - 2:0, Азар, 58 - 3:0, Хофманн, 63 - 4:0

"Боруссия" Мх: Зоммер, Гинтер, Вендт, Ланг (Янчке, 81), Эльведи, Хофманн, Штробль, Нойхаус (Закария, 70), Азар, Плеа, Штиндль (Траоре, 66).

"Майнц": Мюллер, Белль, Аарон Мартин, Бросински, Ньяхате, Гбамен, Кунде (Латца, 59), Баку (Мвене, 77), Боэтиюс, Буркардт (Озтуналы, 59), Матета.

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