Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

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Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Норвегия на своем поле разгромила Румынию со счетом 4:0. Победу скандинавам принес хет-трик Эрлинга Холанда, а также гол Александра Серлота.

Благодаря победе Норвегия вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Румыния опустилась на вторую позицию.

В другом матче Финляндия победила Болгарию - 2:0.

Норвегия – Румыния - 4:0 (2:0)
Голы: Холанд, 13 - 1:0, Серлот, 39 - 2:0, Холанд, 64 - 3:0, Холанд, 74 - 4:0

Норвегия: Ярстейн, Мелинг, Эльабделлауи, Айер, Страннберг, Берге, Норманн, Эдегор, Эльюнусси, Серлот, Холанд.

Румыния: Тэтэрушану, Буркэ, Тошка, Банку, Крецу, Марин, Чикылдэу, Хаджи (Митрицэ, 64), Маня, Янку, Пушкаш (Кешерю, 64).

Финляндия – Болгария - 2:0 (0:0)
Голы: Тэйлор, 52 - 1:0, Йенсен, 67 - 2:0

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