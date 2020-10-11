Хет-трик Холанда принес Норвегии крупную победу над Румынией
В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций Норвегия на своем поле разгромила Румынию со счетом 4:0. Победу скандинавам принес хет-трик Эрлинга Холанда, а также гол Александра Серлота.
Благодаря победе Норвегия вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Румыния опустилась на вторую позицию.
В другом матче Финляндия победила Болгарию - 2:0.
Норвегия – Румыния - 4:0 (2:0)
Голы: Холанд, 13 - 1:0, Серлот, 39 - 2:0, Холанд, 64 - 3:0, Холанд, 74 - 4:0
Норвегия: Ярстейн, Мелинг, Эльабделлауи, Айер, Страннберг, Берге, Норманн, Эдегор, Эльюнусси, Серлот, Холанд.
Румыния: Тэтэрушану, Буркэ, Тошка, Банку, Крецу, Марин, Чикылдэу, Хаджи (Митрицэ, 64), Маня, Янку, Пушкаш (Кешерю, 64).
Финляндия – Болгария - 2:0 (0:0)
Голы: Тэйлор, 52 - 1:0, Йенсен, 67 - 2:0
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|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4