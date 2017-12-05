Хет-трик Ибаи Гомеса принёс "Алавесу" волевую победу над "Жироной"

Теги жиронаалавес

Хет-трик Ибаи Гомеса принёс "Алавесу" волевую победу над "Жироной"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Алавес" на выезде победил "Жирону", проигрывая по ходу матча в два гола. Героем этой встречи стал полузащитник баскской команды Ибаи Гомес, который оформил хет-трик.

"Жирона" – "Алавес" - 2:3

Голы: Стуани, 59 - 1:0, Хуанпе, 62 - 2:0, Ибаи Гомес, 71 - 2:1, Ибаи Гомес, 87 (пенальти) - 2:2, Ибаи Гомес, 90 - 2:3.

"Жирона": Буну, Хуанпе, Муньеса, Мохика, Эспиноса (Рамальо, 43), Порту (Адай, 90), Понс, Гарсия (Дуглас Луис, 81), Гранель, Маффео, Стуани.

"Алавес": Пачеко, Руано, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Ибаи Гомес, Пина (Торрес, 81), Медран, Мубарак (Педраса, 71), Кркич (Бурги, 63), Мунир. 

Не пропустите: "Реал" откроет уникальный магазин клубной атрибутики. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов