Хет-трик Ибаи Гомеса принёс "Алавесу" волевую победу над "Жироной"

В рамках 14-го тура испанской Примеры "Алавес" на выезде победил "Жирону", проигрывая по ходу матча в два гола. Героем этой встречи стал полузащитник баскской команды Ибаи Гомес, который оформил хет-трик.

"Жирона" – "Алавес" - 2:3

Голы: Стуани, 59 - 1:0, Хуанпе, 62 - 2:0, Ибаи Гомес, 71 - 2:1, Ибаи Гомес, 87 (пенальти) - 2:2, Ибаи Гомес, 90 - 2:3.

"Жирона": Буну, Хуанпе, Муньеса, Мохика, Эспиноса (Рамальо, 43), Порту (Адай, 90), Понс, Гарсия (Дуглас Луис, 81), Гранель, Маффео, Стуани.

"Алавес": Пачеко, Руано, Дуарте, Агиррегабириа, Марипан, Ибаи Гомес, Пина (Торрес, 81), Медран, Мубарак (Педраса, 71), Кркич (Бурги, 63), Мунир.

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