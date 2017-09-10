Хет-трик Иммобиле и ошибки Бонуччи: "Милан" разгромлен в Риме

В третьем туре чемпионата Италии по футболу на стадионе "Олимпико" встретились римский "Лацио" и "Милан". Обе команды неплохо начали этот сезон и в случае удачного исхода имели все шансы остаться в лидирующей группе турнирной таблицы. В этом матче сложно было выделить фаворита, однако букмекеры все же отдавали небольшое предпочтение "бело-голубым", которые на домашней арене могут доставить множество проблем любому сопернику.

Завладели преимуществом миланцы с первых минут матча и уже на 7-й минуте Борини после передачи с правого фланга опасно пробивал по воротам хозяев, однако мяч угодил в своего же игрока и ушел за лицевую. Через пять минут Кессиэ нанес дальний удар метров с 20-ти, однако Стракоша справился. Ближе к середине тайма "Лацио" ответил: после подачи с углового Доннарумма ошибся на выходе, после чего мяч угодил в Баштуша, а на добивание Пароло с близкого расстояния отправил сферу над перекладиной ворот "Милана".

На исходе получаса после прострела с правого фланга сразу двое римлян пытались отправить сферу в ворота на дальней штанге, однако ни Баштуш, ни Лулич не смогли открыть счет в матче, пролетев мимо мяча. А уже через несколько минут в ворота "Милана" был назначен пенальти: Кессиэ упустил Иммобиле в своей штрафной и повалил руками соперника на газон. Сам пострадавший и исполнил одиннадцатиметровый, мощно пробив в правый угол ворот Доннаруммы – 1:0 в пользу "Лацио". А за три минуты до конца тайма Иммобиле оформил дубль: в результате хорошей комбинации римлян Лулич получил мяч на правом фланге и выдал отличную передачу на дальнюю штангу, где Иммобиле слету пробил по воротам "Милана" – мяч залетел в правый угол ворот и 2:0 в пользу римлян.

Второй тайм начался для "Милана" с потери надежд на удачный исход в матче. Сначала Иммобиле оформил хет-трик: Лулич прострелил с правого фланга в штрафную миланцев, где Пароло принял сферу и прокинул на Чиро Иммобиле, который с левой спокойно расстрелял голкипера гостей – 3:0. А уже через минуту главный герой матча в результате контратаки завладел мячом на левом фланге, после чего выдержал паузу и прострелил в центр штрафной на Луиса Альберто, который сделал счет неприличным – 4:0.

Через восемь минут "Милан" неожиданно забил свой первый гол в матче: пробил вышедший на замену Чалханоглу со штрафного, однако мяч угодил в стенку, добивание оказалось голевым пасом на Монтоливо, который развернулся во вратарской и пробил Стракошу – 4:1. За двадцать минут до конца матча Иммобиле получил пас из глубины, ушел от Бонуччи и пробил в правый угол ворот гостей – мяч пролетел рядом со штангой. В оставшееся время "Лацио" был ближе "Милана" к забитому голу, хотя ни одна из команд не создавала явных голевых моментом. Матч так и закончился – 4:1 в пользу "Лацио".

"Лацио" – "Милан" – 4:1

Голы: Иммобиле, 39, с пенальти – 1:0, Иммобиле, 42 – 2:0, Иммобиле, 49 – 3:0, Луис Альберто , 50 – 4:0, Монтоливо, 58 – 4:1.

Удаление: Пароло, 94.

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду (Луис Фелипе, 81), Баста, Уоллес (Баштуш, 18), Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 66), Милинкович-Савич, Пароло, Лейва, Иммобиле.

"Милан": Доннарумма, Мусаккьо, Родригес, Калабрия, Бонуччи, Монтоливо, Биглия, Сусо (Бонавентура, 74), Кессиэ, Борини (Калинич, 57), Кутроне (Чалханоглу, 57).

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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