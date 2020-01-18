Хет-трик Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Сампдорию"
"Лацио" разгромил "Сампдорию" в матче 20-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей хет-трик оформил Чиро Иммобиле.
"Лацио" - "Сампдория" - 5:1 (3:0)
Голы: Кайседо, 7 - 1:0, Иммобиле, 17 (с пенальти) - 2:0, Иммобиле, 20 - 3:0, Баштуш, 54 - 4:0, Иммобиле, 65 (с пенальти) - 5:0, Линетти, 70 - 5:1.
"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 49), Ачерби (Вавро, 66), Габаррон, Лукас, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле, Хони.
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Ауджелло, 63), Колли, Шабо, Линетти, Янкто (Экдаль, 46), Виейра, Торсби, Габбьядини (Бонаццоли, 71), Капрари.
"Лацио" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 баллов. У "Сампдории" 19 очков и 20 строчка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|19
|45
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|19
|28
|8
|Торино
|19
|27
|9
|Хеллас Верона
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|20
|19
|17
|Лечче
|19
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12