Хет-трик Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Сампдорию"

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Хет-трик Иммобиле помог "Лацио" разгромить "Сампдорию"

"Лацио" разгромил "Сампдорию" в матче 20-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей хет-трик оформил Чиро Иммобиле.

"Лацио" - "Сампдория" - 5:1 (3:0)

Голы: Кайседо, 7 - 1:0, Иммобиле, 17 (с пенальти) - 2:0, Иммобиле, 20 - 3:0, Баштуш, 54 - 4:0, Иммобиле, 65 (с пенальти) - 5:0, Линетти, 70 - 5:1.

"Лацио": Стракоша, Раду (Баштуш, 49), Ачерби (Вавро, 66), Габаррон, Лукас, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Лаццари, Кайседо (Адеканье, 58), Иммобиле, Хони.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру (Ауджелло, 63), Колли, Шабо, Линетти, Янкто (Экдаль, 46), Виейра, Торсби, Габбьядини (Бонаццоли, 71), Капрари.

"Лацио" занимает 3 место в турнирной таблице Серии А, набрав 45 баллов. У "Сампдории" 19 очков и 20 строчка.

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