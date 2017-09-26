Хет-трик Кейна помог "Тоттенхэму" обыграть АПОЭЛ, "Бешикташ" сильнее "РБ Лейпциг"

Завершились ещё два матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов. В группе H "Тоттенхэм" в гостях разгромил АПОЭЛ благодаря хет-трику Харри Кейна, а в группе G "Бешикташ" в родных стенах взял верх над "РБ Лейпциг".

АПОЭЛ – "Тоттенхэм" - 0:3

Голы: Кейн, 39 - 0:1, Кейн, 62 - 0:2, Кейн, 67 - 0:3.

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Лаго, Карлао, Руэда, Винисиус, Нуну Мораиш (Александру, 84), Шаллаи (Макрис, 63), Алонефтис (Фариас, 75), Захид, де Камарго.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Орье (Льоренте, 57), Дайер, Сиссоко (Георгиу, 84), Уинкс, Алдервейрелд, Кейн (Нкуду, 75), Сон Хын Мин.



"Бешикташ" – "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: Бабел, 11 - 1:0, Талиска, 43 - 2:0.

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Медель (Уйсал, 70), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп, Талиска (Арслан, 81), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо, 90).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Упамекано, Орбан (Кампль, 46), Хальстенберг, Забитцер, Кейта (Брума, 59), Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен, Вернер (Клостерманн, 32).

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