Хет-трик Кейна принёс "Тоттенхэму" крупную победу над "Бернли"

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Хет-трик Кейна принёс "Тоттенхэму" крупную победу над "Бернли"

В рамках 19-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Бернли" благодаря хет-трику Харри Кейна.

"Бернли" – "Тоттенхэм" - 0:3

Голы: Кейн, 7 (пенальти) - 0:1, Кейн, 69 - 0:2, Кейн, 79 - 0:3.

"Бернли": Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Дефур, Корк, Хендрик (Воукс, 71), Гудмундссон, Арфилд (Уэллс, 86), Вуд (Барнс, 35).

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Орье, Вертонген, Алли (Льоренте, 87), Дайер (Ламела, 83), Сиссоко, Эриксен, Сон Хын Мин (Дембеле, 78), Кейн. 

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