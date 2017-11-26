Хет-трик Клюйверта приносит победу "Аяксу", ПСВ также добивается успеха
Завершились три матча 13-го тура чемпионата Голландии. "Аякс" дома разгромил "Роду" благодаря трем голам Джастина Клюйверта, ПСВ в гостях не без труда переиграл "Эксельсиор", "Спарта" уступила "Утрехту".
"Аякс" - "Рода - 5:1 (1:1)
Голы: Кум, 32 - 0:1, Клюйверт, 45 - 1:1, Дольберг, 59 - 2:1, Клюйверт, 60 - 3:1, де Беек, 75 - 4:1, Клюйверт, 85 - 5:1
"Эксельсиор" - ПСВ - 1:2 (0:2)
Голы: Маттей, 13 (автогол) - 0:1, Лозано, 41 - 0:2, Коолвейк, 52 - 1:2
"Спарта" - "Утрехт" - 1:3 (0:1)
Голы: Лабиад, 1 - 0:1, Прошвитц, 55 - 1:1, Лабиад, 70 - 1:2, Керк, 75 - 1:3
Положение лидеров: ПСВ - 36, Аякс, АЗ - 28, Зволле - 25, Утрехт - 23...
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|13
|36
|2
|Аякс
|13
|28
|3
|АЗ
|13
|28
|4
|Зволле
|13
|25
|5
|Утрехт
|13
|23
|6
|Витесс
|13
|22
|7
|Фейеноорд
|13
|22
|8
|Хераклес
|13
|18
|9
|Херенвен
|13
|18
|10
|Эксельсиор
|13
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|13
|17
|12
|ВВВ Венло
|13
|15
|13
|Гронинген
|13
|12
|14
|Спарта Роттердам
|13
|11
|15
|Виллем II
|13
|11
|16
|Твенте
|13
|9
|17
|НАК Бреда
|13
|9
|18
|Рода ЮК
|13
|7