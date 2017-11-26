Хет-трик Клюйверта приносит победу "Аяксу", ПСВ также добивается успеха

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Хет-трик Клюйверта приносит победу "Аяксу", ПСВ также добивается успеха

Завершились три матча 13-го тура чемпионата Голландии. "Аякс" дома разгромил "Роду" благодаря трем голам Джастина Клюйверта, ПСВ в гостях не без труда переиграл "Эксельсиор", "Спарта" уступила "Утрехту".

"Аякс" - "Рода - 5:1 (1:1)
Голы: Кум, 32 - 0:1, Клюйверт, 45 - 1:1, Дольберг, 59 - 2:1, Клюйверт, 60 - 3:1, де Беек, 75 - 4:1, Клюйверт, 85 - 5:1

"Эксельсиор" - ПСВ - 1:2 (0:2)
Голы: Маттей, 13 (автогол) - 0:1, Лозано, 41 - 0:2, Коолвейк, 52 - 1:2

"Спарта" - "Утрехт" - 1:3 (0:1)
Голы: Лабиад, 1 - 0:1, Прошвитц, 55 - 1:1, Лабиад, 70 - 1:2, Керк, 75 - 1:3

Положение лидеров: ПСВ - 36, Аякс, АЗ - 28, Зволле - 25, Утрехт - 23...

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Итоги и символическая сборная 13-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 13 36
2 Аякс 13 28
3 АЗ 13 28
4 Зволле 13 25
5 Утрехт 13 23
6 Витесс 13 22
7 Фейеноорд 13 22
8 Хераклес 13 18
9 Херенвен 13 18
10 Эксельсиор 13 17
11 АДО Ден Хааг 13 17
12 ВВВ Венло 13 15
13 Гронинген 13 12
14 Спарта Роттердам 13 11
15 Виллем II 13 11
16 Твенте 13 9
17 НАК Бреда 13 9
18 Рода ЮК 13 7
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