Хет-трик Крамарича принёс "Хоффенхайму" победу над "Ганновером"

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Хет-трик Крамарича принёс "Хоффенхайму" победу над "Ганновером"

В рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" на своём поле обыграл "Ганновер" со счётом 3:1. В составе хозяев хет-трик в свой актив записал Андрей Крамарич, гол престижа на счету Кенана Карамана.

"Хоффенхайм" – "Ганновер" - 3:1

Голы: Крамарич, 16 - 1:0, Караман, 24 - 1:1, Крамарич, 50 - 2:1, Крамарич, 86 - 3:1.

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума, Фогт, Кадержабек, Шульц, Амири, Нордтвейт, Демирбай (Бичакчич, 69), Гнабри (Цубер, 20), Крамарич, Ут (Салаи, 63).

"Ганновер": Чаунер, Элез (Фоссум, 67), Зорг, Сане, Хюберс, Караман, Бакалож (Харник, 80), Корб (Бебу, 55), Швеглер, Альборноз, Фюллькруг.

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