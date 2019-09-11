Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
Минувшей ночью состоялись шесть товарищеских матчей с участием национальных сборных из зоны КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ.
США – Уругвай - 1:1
Голы: 0:1 – 50 Родригес, 1:1 – 79 Моррис.
США: Гьюзан, Лонг (Робинсон, 65), Рим, Кэннон (Лима, 75), Дест (Ловитц, 70), Юлл, Льетхет, Ролдан, Бойд (Бэрд, 65), Моррис (Помикал, 85), Сарджент (Зардес, 75).
Уругвай: Муслера, Хименес, Касерес, Коатес, Винья, Бентанкур (Нандес, 83), де Арраскаэта, Вальверде, Весино, Родригес (Макси Гомес, 87), Родригес (Лосано, 62).
Колумбия – Венесуэла - 0:0
Колумбия: Монтеро, Мурильо, Орехуэла, Борха, Санчес (Лукуми, 56), Лерма, Морено (Урибе, 75), Куадрадо (Кампусано, 57), Диас (Мартинес, 72), Беррио (Муриэль, 71), Борре (Сапата, 71).
Венесуэла: Фариньес, Вильянуэва, Фельчер (Эрнандес, 46), Анхель, дель Пино Маго (Аньор, 57), Эррера, Аньор (Мачис, 46), Сотельдо (Отеро, 77), Морено (Мансано, 85), Мурильо (Саварино, 73), Уртадо.
Эквадор – Боливия - 3:0
Голы: 1:0 – 49 Эстрада, 2:0 – 72, пенальти Сорноса, 3:0 – 86 Плата.
Эквадор: Падилья, Торрес (Поросо, 85), Арреага, Пинейда, Эспиноса, Гайбор, Мендес (Сифуэнтес, 90), Кастильо (Плата, 70), Сорноса (Хулио, 79), Ибарра (Альварадо, 85), Эстрада (Кампана, 79).
Боливия: Вака, Рибера, Джузино, Бехарано, Хустиниано, Кастро (Карраско, 87), Чумасеро (Арано, 70), Сауседо (Вака, 75), Кампос (Кардосо, 62), Рамальо (Сауседо, 80), Арсе (Кастельон, 80).
Гондурас – Чили - 2:1
Голы: 0:1 – 19 Парот, 1:1 – 73 Элис, 2:1 – 80 Торо.
Гондурас: Лопес, Фигероа, Альварадо, Крисанто, Мальдонадо, Гарридо (Пинеда, 46), Акоста (Лопес, 46), Элис (Перейра, 89), Бенгуче (Торо, 46), Чиринос (Ривас Виндель, 46), Веласкес (Солани, 71).
Чили: Браво, Диас, Вегас, Опасо (Бисама, 75), Парот, Пинарес (Браво, 80), Арангис, Баэса, Варгас (Вальдес, 80), Рубио, Менесес (Херальдино, 64).
Аргентина – Мексика - 4:0
Голы: 1:0 – 17 Мартинес, 2:0 – 22 Мартинес, 3:0 – 33, пенальти Паредес, 4:0 – 39 Мартинес.
Аргентина: Андрада, Рохо, Монтиель, Тальяфико, Мартинес (Балерди, 83), де Пауль (Гайч, 87), Паласиос (Домингес, 54), Паредес, Мак Аллистер (Перейра, 65), Акунья (Лансини, 77), Мартинес (Дибала, 46).
Мексика: Очоа, Араухо, Лайюн, Сальседо, Альварес, Эррера (Родригес, 63), Гальярдо, Корона (Фабиан, 63), Дос Сантос, Лосано, Хименес.
Бразилия – Перу - 0:1
Гол: 0:1 – 85 Абрам.
Бразилия: Эдерсон, Алекс Сандро, Маркиньос, Фагнер, Милитао, Каземиро (Фабиньо, 64), Коутиньо (Бруно Энрике, 84), Нерес (Лукас Пакета, 64), Аллан, Ришарлисон (Винисиус Жуниор, 74), Фирмино (Неймар, 63).
Перу: Гальесе, Самбрано (Сантамария, 69), Абрам, Трауко, Адвинкула, Акино (Гонсалес, 69), Йотун (Бальон, 90), Флорес (Каррильо, 72), Тапия, Коста (Куэва, 72), Руидиас (Рейна, 46).
Не пропустите: Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Хет-трик Лаутаро Мартинеса помог Аргентине разгромить Мексику, Бразилия и Чили сенсационно проиграли в товарищеских матчах
-
Главные новости дня: 10 сентября
-
ПСЖ не предлагал Кавани продлить контракт
-
Саутгейт высказался о матче сборной Англии с Косово
-
Роналду подвел итоги победного матча сборной Португалии с Литвой
-
Сантуш: "Роналду - лучший в мире"
-
Санчо оформил дубль за сборную Англии в 19 лет
-
Ирландия переиграла Болгарию в товарищеском матче
-
Турция, Франция и Албания добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Сборная Украины сыграла вничью с Нигерией в товарищеском матче
-
Англия обыграла Косово, команды забили восемь голов на двоих
-
Покер Роналду помог сборной Португалии обыграть Литву
-
Бекхэм предложил Месси продолжить карьеру в "Интер Майами"
-
"Челси" нацелился на игрока "Ниццы"
-
Эдерсон заявил, что Алиссон заслуживает звания "Вратарь года"
-
Стерлинг забил 8 голов в 7 последних матчах за "Манчестер Сити" и сборную Англии
-
Молодежная сборная России сыграла вничью с Болгарией
-
Мхитарян заявил, что не был счастлив в Англии
-
Роналду проводит 160-й матч за сборную Португалии
-
Игрок "Интера" Мартинес прокомментировал переход Икарди в ПСЖ