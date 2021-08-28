Хет-трик Левандовски принес "Баварии" яркую победу в Бундеслиге

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила берлинскую "Герту" со счетом 5:0.

Победу мюнхенцам принесли хет-трик Роберта Левандовски, а также голы Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.

"Бавария", набрав семь очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с нулем очков занимает последнее, 18-е место.

"Бавария" Мюнхен – "Герта" Берлин - 5:0 (2:0)

Голы: Мюллер, 6 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Мусиала, 49 - 3:0, Левандовски, 70 - 4:0, Левандовски, 84 - 5:0

"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 81), Зюле, Упамекано (Ньянзу, 46), Дэвис, Горетцка, Киммих, Мусиала (Сане, 61), Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Левандовски, Гнабри (Коман, 67).

"Герта": Шволов, Зефейк (Клюнтер, 61), Боята, Штарк, Миттельштедт, Тузар, Сердар (Дарида, 79), Аскасибар, Йоветич (Дилросун, 20), Зельке (Рихтер, 60), Лукебакио (Бельфодиль, 61).

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