Хет-трик Левандовски принес "Баварии" яркую победу в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила берлинскую "Герту" со счетом 5:0.
Победу мюнхенцам принесли хет-трик Роберта Левандовски, а также голы Томаса Мюллера и Джамала Мусиалы.
"Бавария", набрав семь очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Герта" с нулем очков занимает последнее, 18-е место.
"Бавария" Мюнхен – "Герта" Берлин - 5:0 (2:0)
Голы: Мюллер, 6 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Мусиала, 49 - 3:0, Левандовски, 70 - 4:0, Левандовски, 84 - 5:0
"Бавария": Нойер, Станишич (Сарр, 81), Зюле, Упамекано (Ньянзу, 46), Дэвис, Горетцка, Киммих, Мусиала (Сане, 61), Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Левандовски, Гнабри (Коман, 67).
"Герта": Шволов, Зефейк (Клюнтер, 61), Боята, Штарк, Миттельштедт, Тузар, Сердар (Дарида, 79), Аскасибар, Йоветич (Дилросун, 20), Зельке (Рихтер, 60), Лукебакио (Бельфодиль, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20