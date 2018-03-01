Хет-трик Льоренте вывел "Тоттенхэм" в четвертьфинал Кубка Англии

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Хет-трик Льоренте вывел "Тоттенхэм" в четвертьфинал Кубка Англии

В переигровке матча 1/8 финала Кубка Англии "Тоттенхэм" разгромил "Рочдейл" и вышел в четвертьфинал. Хет-трик в этом поединке сделал Фернандо Льоренте, дублем отметился Сон Хын Мин. В следующем раунде "шпоры" сыграют с "Суонси".

"Тоттенхэм" – "Рочдейл" - 6:1 (1:1)
Голы: Сон Хын Мин, 23 - 1:0, Хамфрис, 31 - 1:1, Льоренте, 47 - 2:1, Льоренте, 53 - 3:1, Льоренте, 59 - 4:1, Сон Хын Мин, 65 - 5:1, Уолкер-Питерс, 90+4 - 6:1

"Тоттенхэм": Ворм, Фойт, Роуз, Триппьер, Лукас Моура (Уокер-Питерс, 82), Уинкс (Дембеле, 62), Сиссоко, Дайер, Ламела, Сон Хын Мин (Алли, 67), Льоренте.

"Рочдейл": Лиллис, Макгэхи, Макналти, Дилэйни, Китчинг (Томпсон, 64), Кэннон (Эдсхед, 76), Дон, Кэмпс, Рафферти, Хамфрис (Дэвис, 58), Хендерсон.

Не пропустите: Льоренте сделал хет-трик за "Тоттенхэм" в течение 12 минут. | http://soccernews.ru

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