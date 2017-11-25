Хет-трик Маркова принёс "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"

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Хет-трик Маркова принёс "Тосно" волевую победу над "Арсеналом"

В рамках 18-го тура чемпионата России "Тосно" на своём поле переиграл тульский "Арсенал" благодаря хет-трику Евгения Маркова.

"Тосно" – "Арсенал Тула" - 3:2

Голы: Чаушич, 28 - 0:1, Марков, 61 - 1:1, Ткачев, 76 - 1:2, Марков, 79 - 2:2, Марков, 81 - 3:2.

"Тосно": Юрченко, Дугалич, Буйволов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Полетанович, Казаев (Марков, 57), Быстров (Палиенко, 46; Шахов, 90), Мирзов, Заболотный.

"Арсенал Тула": Габулов, Беляев, Сунзу, Григалава, Комбаров, Чаушич (Берхамов, 76), Боурчану, Горбатенко, Ткачев (Расич, 86), Шевченко (Кангва, 73), Джорджевич. 

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