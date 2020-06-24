Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ
Представляем вашему вниманию результаты матчей 31-го тура АПЛ.
"Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0
Голы: Мартиаль, 7 - 1:0, Мартиаль, 44 - 2:0, Мартиаль, 74 - 3:0
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Мактомини, 80), Матич, Марсьяль (Игало, 80), Гринвуд (Мата, 81), Рэшфорд (Джеймс, 80).
"Шеффилд Юнайтед": Мур, Стивенс, Джагелка, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Берге, 46), Робинсон, Муссе (Макберни, 46), Макголдрик (Живкович, 64).
"Ньюкасл" - "Астон Вилла" 1:1
Голы: Гэйл, 68 - 1:0, Аль-Мухаммади, 83 - 1:1
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Ласселс, Роуз, Фернандес, Хэйден (Бенталеб, 86), Ритчи (Гэйл, 67), Сен-Максимен, Шелви, Альмирон (Лазаро, 86), Жоэлинтон (Кэрролл, 64).
"Астон Вилла": Нюланд, Хоз, Конса (Аль-Мухаммади, 77), Таргетт, Мингз, Дуглас Луис, Трезеге (Дэвис, 70), Грилиш, Макгинн (Накамба, 77), Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Саматта.
"Норвич" - "Эвертон" 0:1
Гол: Кин, 55 - 0:1
"Норвич": Крул, Льюис (Кэнтуэлл, 87), Годфри, Ааронс, Клозе, Рупп (Буэндиа, 71), Дуда (Пукки, 71), Маклин, Тетти (Вранчич, 79), Эрнандес (Ида, 80), Дрмич.
"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Динь, Кин, Ивоби (Гордон, 90), Дэвис (Сигурдссон, 46), Андре Гомеш, Бернард (Бейнс, 87), Ришарлисон (Кин, 79), Кэлверт-Льюин.
"Вулверхэмптон" - "Борнмут" 1:0
Гол: Хименес, 60 - 1:0
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Кастро, Рубен Невеш, Саисс, Моутинью (Гиббс-Уайт, 90), Траоре (Дендонкер, 73), Диогу Жота (Нету, 62), Хименес (Поденсе, 90).
"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Стэйси (Келли, 82), Кук, Биллинг (Гослинг, 50), Станислас (Данджума, 66), Брукс (Уилсон, 66), Кук, Лерма (Соланке, 66), Уилсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18