Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ

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Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Представляем вашему вниманию результаты матчей 31-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед" 3:0

Голы: Мартиаль, 7 - 1:0, Мартиаль, 44 - 2:0, Мартиаль, 74 - 3:0

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Уан-Биссака, Шоу, Магуайр, Погба (Перейра, 80), Бруну Фернандеш (Мактомини, 80), Матич, Марсьяль (Игало, 80), Гринвуд (Мата, 81), Рэшфорд (Джеймс, 80).

"Шеффилд Юнайтед": Мур, Стивенс, Джагелка, Башем, Болдок, Ландстрем, Флек, Норвуд (Берге, 46), Робинсон, Муссе (Макберни, 46), Макголдрик (Живкович, 64).


"Ньюкасл" - "Астон Вилла" 1:1

Голы: Гэйл, 68 - 1:0, Аль-Мухаммади, 83 - 1:1

"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо, Ласселс, Роуз, Фернандес, Хэйден (Бенталеб, 86), Ритчи (Гэйл, 67), Сен-Максимен, Шелви, Альмирон (Лазаро, 86), Жоэлинтон (Кэрролл, 64).

"Астон Вилла": Нюланд, Хоз, Конса (Аль-Мухаммади, 77), Таргетт, Мингз, Дуглас Луис, Трезеге (Дэвис, 70), Грилиш, Макгинн (Накамба, 77), Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Саматта.


"Норвич" - "Эвертон" 0:1

Гол: Кин, 55 - 0:1

"Норвич": Крул, Льюис (Кэнтуэлл, 87), Годфри, Ааронс, Клозе, Рупп (Буэндиа, 71), Дуда (Пукки, 71), Маклин, Тетти (Вранчич, 79), Эрнандес (Ида, 80), Дрмич.

"Эвертон": Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Динь, Кин, Ивоби (Гордон, 90), Дэвис (Сигурдссон, 46), Андре Гомеш, Бернард (Бейнс, 87), Ришарлисон (Кин, 79), Кэлверт-Льюин.


"Вулверхэмптон" - "Борнмут" 1:0

Гол: Хименес, 60 - 1:0

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти, Коуди, Боли, Кастро, Рубен Невеш, Саисс, Моутинью (Гиббс-Уайт, 90), Траоре (Дендонкер, 73), Диогу Жота (Нету, 62), Хименес (Поденсе, 90).

"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Стэйси (Келли, 82), Кук, Биллинг (Гослинг, 50), Станислас (Данджума, 66), Брукс (Уилсон, 66), Кук, Лерма (Соланке, 66), Уилсон. 

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