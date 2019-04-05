Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"

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Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"

В рамках 28-го тура Бундеслиги "Майнц" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Фрайбургу" со счётом 5:0. 

Героями встречи стали Жан-Филипп Матета, оформивший хет-трик, и Жан-Поль Боэтиюс, который записал в свой актив гол и два ассиста.

"Майнц" – "Фрайбург" - 5:0

Голы: Боэтиюс, 20 - 1:0, Матета, 25 - 2:0, Матета, 33 - 3:0, Онисиво, 73 - 4:0, Матета, 77 - 5:0.

"Майнц": Мюллер, Бунгерт (Хак, 68), Донати, Ниакате, Аарон Мартин, Кунде (Онисиво, 55), Латца, Боэтиюс, Гбамен, Квайсон (Максим, 79), Матета.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Штенцель (Кох, 83), Шлоттербек, Хайнц, Хефлер, Абраши, Грифо, Франтц (Нидерлехнер, 46), Хаберер, Хелер (Вальдшмидт, 46).

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