Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"
В рамках 28-го тура Бундеслиги "Майнц" на своём поле нанёс сокрушительное поражение "Фрайбургу" со счётом 5:0.
Героями встречи стали Жан-Филипп Матета, оформивший хет-трик, и Жан-Поль Боэтиюс, который записал в свой актив гол и два ассиста.
"Майнц" – "Фрайбург" - 5:0
Голы: Боэтиюс, 20 - 1:0, Матета, 25 - 2:0, Матета, 33 - 3:0, Онисиво, 73 - 4:0, Матета, 77 - 5:0.
"Майнц": Мюллер, Бунгерт (Хак, 68), Донати, Ниакате, Аарон Мартин, Кунде (Онисиво, 55), Латца, Боэтиюс, Гбамен, Квайсон (Максим, 79), Матета.
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Штенцель (Кох, 83), Шлоттербек, Хайнц, Хефлер, Абраши, Грифо, Франтц (Нидерлехнер, 46), Хаберер, Хелер (Вальдшмидт, 46).
Не пропустите: Алькасер, возможно, не поможет "Боруссии" в матче с "Баварией". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Порту" взял верх над "Боавиштой" и вышел в лидеры чемпионата Португалии
-
Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром"
-
1
"Ливерпуль" добыл тяжёлую победу над "Саутгемптоном" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Бордо" дома обыграл "Марсель"
-
Хет-трик Матета помог "Майнцу" уничтожить "Фрайбург"
-
Бутрагеньо: "Варан хочет оставаться игроком "Реала"
-
Джорджина Родригес - об отношениях с Роналду: "Это была любовь с первого взгляда для обоих"
-
Матерацци назвал лучшего защитника мира
-
Гути сделал выбор между Роналду и Месси
-
Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"
-
1
Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"
-
1
Навас летом покинет "Реал"
-
"Ювентус" не утратил интерес к Марсело
-
Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио
-
ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа
-
Овчинников: "В РПЛ Месси не будет забивать по 40 голов за сезон"
-
Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ
-
Клубы АПЛ не поддержали предложенные реформы в Лиге Чемпионов
-
Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона"
-
Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Майнц 05
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14