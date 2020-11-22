Хет-трик Матета принес "Майнцу" победу над "Фрайбургом"

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Хет-трик Матета принес "Майнцу" победу над "Фрайбургом"

В рамках 8-го тура немецкой Бундеслиги "Майнц" одержал выездную победу над "Фрайбургом".

Благодаря победе "Майнц" покинул зону вылета, "Фрайбург" остался 11-м.

"Фрайбург" - "Майнц" 1:3

Голы: Матета, 2 - 0:1, Матета, 34 - 0:2, Матета, 40 - 0:3, Петерсен, 63 - 1:3

"Фрайбург": Мюллер, Хайнц, Гюнтер, Линхарт, Шмид, Шаллаи, Грифо, Темпельманн (Хефлер, 46), Сантамария, Петерсен, Хелер (Демирович, 84).

"Майнц": Центнер, Бросински, Сен-Жюст, Хак, Ниакате, Озтуналы, Баррейро, Боэтиюс, Фернандеш (Кунде, 70), Квайсон (Онисиво, 70), Матета (Чжи Дон Вон, 80).  

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