Хет-трик Месси помог Аргентине разгромить Боливию, Бразилия сильнее Перу и другие результаты квалификации ЧМ-2022
Фото твиттер КОНМЕБОЛ
В ночь на 10 сентября состоялись пять матчей отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.
Выделим уверенные домашние победы сборных Аргентины и Бразилии над Боливией и Перу соответственно.
"Альбиселесте" разгромно выиграли благодаря своему капитану Лионелю Месси, оформившему хет-трик.
Парагвай – Венесуэла - 2:1
Голы: 1:0 – 7 Мартинес, 2:0 – 46 Ромеро, 2:1 – 90 Чансельор.
Парагвай: Сильва, Рохас (Касерес, 82), Бальбуэна, Алонсо, Мартинес, Ромеро (Санчес, 66), Вильясанти, Мартинес (Флорентин, 74), Ромеро (Перес, 74), Ромеро, Амарилья (Кардосо, 65).
Венесуэла: Фариньес, Гонсалес (Росалес, 58), Феррареси, Чансельор, Гонсалес, Мартинес, Сотельдо, Морено (Мансано, 73), Саварино (Бельо, 22), Отеро (Мартинес, 58), Уртадо (Варгас, 73).
Уругвай – Эквадор - 1:0
Гол: 1:0 – 90 Перейро.
Уругвай: Муслера, Араухо, Хименес, Винья (Пикерес, 73), Нандес, Бентанкур, де Арраскаэта (Перейро, 80), Вальверде, Весино, Родригес (Мартинес, 84), Альварес Мартинес (Макси Гомес, 72).
Эквадор: Ортис, Эступиньян, Инкапиэ, Леон (Ангуло, 90), Торрес, Груэсо, Гайбор (Франко, 64), Плата, Кайседо (Мена, 90), Кастильо, Эстрада (Валенсия, 84).
Колумбия – Чили - 3:1
Голы: 1:0 – 19, пенальти Борха, 2:0 – 20 Борха, 2:1 – 56 Менесес, 3:1 – 74 Диас.
Колумбия: Оспина, Куадрадо, Мурильо (Тесильо, 78), Куэста, Барриос, Морено, Урибе, Кинтеро (Фалькао, 78), Диас (Куэльяр, 90), Борре (Муньос, 69), Борха (Мартинес, 69).
Чили: Браво, Исла, Роко, Диас (Арангис, 46), Мена (Диас, 77), Видаль, Медель, Пульгар, Баэса (Нуньес, 46), Менесес (Паласиос, 77), Моралес (Хименес, 46).
Аргентина – Боливия - 3:0
Голы: 1:0 – 14 Месси, 2:0 – 64 Месси, 3:0 – 88 Месси.
Аргентина: Муссо, Акунья, Молина, Отаменди (Мартинес, 82), Песселья, Паредес, де Пауль (Паласиос, 82), Ди Мария (Гонсалес, 71), Гомес (Корреа, 62), Месси, Мартинес (Корреа, 71).
Боливия: Лампе, Джузино, Сагредо, Кинтерос, Акин, Вильярроэль (Вака, 46), Хустиниано, Вака (Альгараньяс, 68), Сааведра (Фернандес, 68), Сагредо (Вильямиль, 77), Морено.
Бразилия – Перу - 2:0
Голы: 1:0 – 14 Эвертон Рибейро, 2:0 – 40 Неймар.
Бразилия: Уэвертон, Вериссимо, Данило (Матеус Кунья, 63), Алекс Сандро, Милитао, Каземиро (Бруно Гимараэс, 78), Лукас Пакета, Эвертон Рибейро (Дани Алвес, 63), Жерсон (Эденилсон, 84), Неймар, Габриэл Барбоза (Халк, 84).
Перу: Гальесе, Сантамария (Рамос, 46), Кальенс, Адвинкула, Лопес, Тапия (Картахена, 59), Йотун (Коста, 60), Гонсалес, Куэва (Флорес, 46), Каррильо, Лападула (Руидиас, 73).
Не пропустите: Тренер сборной Аргентины высказался о ситуации с матчем против Бразилии. | http://soccernews.ru
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