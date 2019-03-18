Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

3 Теги барселонабетис

Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде разобралась с "Бетисом".

За гостей хет-триком отметился Лионель Месси и один гол на свой счет записал Луис Суарес. За хозяев голом отличился Лорен Морон. Теперь каталонцы опережают ближайшего преследователя на 10 очков.

"Бетис" - "Барселона" 1:4

Голы: Месси, 18 - 0:1, Месси, 45 - 0:2, Суарес, 63 - 0:3, Морон, 82 - 1:3, Месси, 85 - 1:4

"Бетис": Лопес, Бартра, Сидней, Манди, Каналес, Санчес (Эмерсон, 67), Тельо, Ло Чельсо (Лайнес, 68), Хесе, Гуардадо, Вильям Карвалью (Морон, 75).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Серджи Роберто, Альба, Бускетс, Артур (Нелсон Семеду, 64), Ракитич (Аленья, 88), Видаль, Месси, Суарес.

Предупреждения: Гуардадо (16), Лангле (52), Нелсон Семеду (67).  

Читайте также: "Эспаньол" проиграл "Севилье". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

BARCAMAN
BARCAMAN

Дааа, такими такими темпами Лео скоро и до уровня Модрича доберётся.))))) Всех Кулес с Победой! Ла лига наша!

Ответить
Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Всех болельщиков Барселоны с победой!!! Месси- это космос!!! Все его забитые голы сегодня шедевральны. Король футбола идет к очередной "Золотой бутсе"

Ответить
Витамишка

Его голы = оргазм для глаз.Было невероятно)Всегда бы так радовал.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"

"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов