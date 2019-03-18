Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)

В рамках 28-го тура испанской Примеры "Барселона" на выезде разобралась с "Бетисом".

За гостей хет-триком отметился Лионель Месси и один гол на свой счет записал Луис Суарес. За хозяев голом отличился Лорен Морон. Теперь каталонцы опережают ближайшего преследователя на 10 очков.

"Бетис" - "Барселона" 1:4

Голы: Месси, 18 - 0:1, Месси, 45 - 0:2, Суарес, 63 - 0:3, Морон, 82 - 1:3, Месси, 85 - 1:4

"Бетис": Лопес, Бартра, Сидней, Манди, Каналес, Санчес (Эмерсон, 67), Тельо, Ло Чельсо (Лайнес, 68), Хесе, Гуардадо, Вильям Карвалью (Морон, 75).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Пике, Серджи Роберто, Альба, Бускетс, Артур (Нелсон Семеду, 64), Ракитич (Аленья, 88), Видаль, Месси, Суарес.

Предупреждения: Гуардадо (16), Лангле (52), Нелсон Семеду (67).

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