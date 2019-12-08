Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"

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Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"

В 16-м туре испанской Примеры "Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой".

Благодаря победе каталонцы сравнялись по очкам с "Реалом" и вновь возглавили турнирную таблицу Примеры.

"Барселона" - "Мальорка" 5:2

Голы: Гризманн, 7 - 1:0, Месси, 17 - 2:0, Будимир, 35 - 2:1, Месси, 41 - 3:1, Суарес, 43 - 4:1, Будимир, 64 - 4:2, Месси, 83 - 5:2

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Ракитич (Аленья, 72), Бускетс, де Йонг (Видаль, 64), Месси, Суарес, Гризманн.

"Мальорка": Рейна, Раильо, Састре, Гамес, Вальент, Севилья (Эрнандес, 59), Фебас, Дани Родригес, Баба (Хосеп Сенье, 71), Кубо, Будимир (Пратс, 85).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси такие шансы не упускает

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Поздравляю болельщиков Барсы с убедительной победой, и с очередным хет-триком Короля футбола!

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