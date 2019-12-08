Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Мальорку"
В 16-м туре испанской Примеры "Барселона" уверенно разобралась с "Мальоркой".
Благодаря победе каталонцы сравнялись по очкам с "Реалом" и вновь возглавили турнирную таблицу Примеры.
"Барселона" - "Мальорка" 5:2
Голы: Гризманн, 7 - 1:0, Месси, 17 - 2:0, Будимир, 35 - 2:1, Месси, 41 - 3:1, Суарес, 43 - 4:1, Будимир, 64 - 4:2, Месси, 83 - 5:2
"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Фирпо, Ракитич (Аленья, 72), Бускетс, де Йонг (Видаль, 64), Месси, Суарес, Гризманн.
"Мальорка": Рейна, Раильо, Састре, Гамес, Вальент, Севилья (Эрнандес, 59), Фебас, Дани Родригес, Баба (Хосеп Сенье, 71), Кубо, Будимир (Пратс, 85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|7
|Валенсия
|16
|26
|8
|Хетафе
|15
|24
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|15
|22
|11
|Леванте
|16
|20
|12
|Вильярреал
|16
|19
|13
|Бетис
|15
|19
|14
|Реал Вальядолид
|15
|18
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|16
|9
|20
|Леганес
|15
|6