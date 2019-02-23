Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Севилью" (видео голов)

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостевом матче обыграла "Севилью".

Счёт открыл на 22-й минуте полузащитник "Севильи" Хесус Навас, а спустя четыре минуты отличился форвард "Барселоны" Лионель Месси, который в этой встрече оформил хет-трик. На 90-й минуте голом отличился нападающий каталонцев Луис Суарес.

"Севилья" - "Барселона" - 2:3.

Голы: Навас, 22 - 1:0, Месси, 26 - 1:1, Меркадо, 42 - 2:1, Месси, 67 - 2:2, Месси, 85 - 2:3, Суарес, 90 - 2:4.

"Севилья" - Вацлик, Меркадо (Васкес, 51), Гомес, Кьер, Вебер (Амаду, 58), Банега, Навас, Рог (Меса, 62), Сарабия, Промес, Бен-Йеддер.

"Барселона" - тер Стеген, Пике, Умтити, Нелсон Семеду (Серджи Роберто, 46), Альба, Видаль (Дембеле, 46), Ракитич, Бускетс, Коутиньо (Аленья, 79), Месси, Суарес.

"Барселона" с 57 баллами занимает лидирующую позицию Примеры, "Севилья", набрав 37 очков, расположилась на 5 месте.

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