Хет-трик Мхитаряна помог "Роме" обыграть "Дженоа" в матче Серии А

"Рома" на выезде обыграла "Дженоа" в матче 7-го тура чемпионата Италии.

В составе римлян три гола забил Генрих Мхитарян.

"Дженоа" - "Рома" - 1:3 (0:0)

Голы: Мхитарян, 45 - 0:1, Пьяца, 50 - 1:1, Мхитарян, 66 - 1:2, Мхитарян, 85 - 1:3

"Дженоа": Перин, Бани, Бираски, Масьелло (Гильоне, 70), Кришито, Ровелла, Зайц (Бадель, 81), Радованович (Пеллегрини, 70), Лерагер (Дестро, 81), Пьяца (Пандев, 61), Скамакка.

"Рома": Лопес, Карсдорп, Рожер, Манчини, Спинаццола (Бруно Перес, 14), Мхитарян, Пеллегрини (Вильяр, 87), Педро, Верету, Смоллинг, Майораль (Кристанте, 61).

"Рома" с 14 баллами занимает 3 место в турнирной таблице Серии А. У "Дженоа" 5 очков и 8 позиция.

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