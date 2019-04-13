Хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"

В рамках 34-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм дома нанёс сокрушительное поражение "Хаддерсфилду" со счётом 4:0.

Героем матча стал бразильский вингер "шпор" Лукас Моура, оформивший хет-трик. Ещё один гол в активе Виктора Ваньямы, который отличился впервые с февраля 2018 года.

"Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд" - 4:0

Голы: Ваньяма, 24 - 1:0, Лукас Моура, 27 - 2:0, Лукас Моура, 87 - 3:0, Лукас Моура, 90 - 4:0.

"Тоттенхэм": Льорис, Уокер-Питерс, Вертонген (Роуз, 85), Санчес, Дэвис, Сиссоко (Скипп, 74), Эриксен, Лукас Моура, Ваньяма, Фойт, Льоренте (Сон Хын Мин, 87).

"Хаддерсфилд": Хэймер, Горенц-Станкович (Муй, 82), Хадерджонай, Конголо, Леве, Качунга, Хогг, Шиндлер, Бакуна (Уильямс, 90), Дурм (Мунье, 69), Грант.

Благодаря этой победе "Тоттенхэм" вернулся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Хаддерсфилд" остался на 20-й строчке.

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