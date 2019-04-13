Хет-трик Моуры помог "Тоттенхэму" разгромить "Хаддерсфилд"
В рамках 34-го тура АПЛ лондонский "Тоттенхэм дома нанёс сокрушительное поражение "Хаддерсфилду" со счётом 4:0.
Героем матча стал бразильский вингер "шпор" Лукас Моура, оформивший хет-трик. Ещё один гол в активе Виктора Ваньямы, который отличился впервые с февраля 2018 года.
"Тоттенхэм" – "Хаддерсфилд" - 4:0
Голы: Ваньяма, 24 - 1:0, Лукас Моура, 27 - 2:0, Лукас Моура, 87 - 3:0, Лукас Моура, 90 - 4:0.
"Тоттенхэм": Льорис, Уокер-Питерс, Вертонген (Роуз, 85), Санчес, Дэвис, Сиссоко (Скипп, 74), Эриксен, Лукас Моура, Ваньяма, Фойт, Льоренте (Сон Хын Мин, 87).
"Хаддерсфилд": Хэймер, Горенц-Станкович (Муй, 82), Хадерджонай, Конголо, Леве, Качунга, Хогг, Шиндлер, Бакуна (Уильямс, 90), Дурм (Мунье, 69), Грант.
Благодаря этой победе "Тоттенхэм" вернулся на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Хаддерсфилд" остался на 20-й строчке.
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Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14