Хет-трик Переса принёс "Ньюкаслу" победу над "Саутгемптоном"

В рамках 35-го тура АПЛ "Ньюкасл" в родных стенах разобрался с "Саутгемптоном".

"Сороки" выиграли со счётом 3:1 благодаря хет-трику испанского форварда Айосе Переса. Гол престижа в составе "святых" забил Марио Лемина.

"Ньюкасл" – "Саутгемптон" - 3:1

Голы: Перес, 27 - 1:0, Перес, 31 - 2:0, Лемина, 59 - 2:1, Перес, 86 - 3:1.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Шер (Фернандес, 69), Манкильо, Дамметт, Альмирон (Атсу, 64), Ритчи, Ки Сон Ен, Хэйден (Диаме, 78), Рондон, Перес.

"Саутгемптон": Ганн, Стивенс (Лемина, 46), Йосида, Беднарек, Бертран, Ромеу, Уорд-Проуз, Симс (Армстронг, 46), Хейбьерг, Редмонд, Ингз (Лонг, 76).

Благодаря этой победе "Ньюкасл" поднялся на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Саутгемптон" остался на 16-й строчке.

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